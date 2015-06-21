Туареги подписали мирное соглашение с властями Мали

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Повстанцы-туареги в Мали подписали мирное соглашение с правительством об урегулировании вооруженного конфликта на севере страны,сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

В мае ключевые группы повстанцев отказлись подписывать соглашение, заявив, что оно не полностью отвечает их политическим требованиям по поводу провозглашенного ими государства Азавад.

Повстанцы требовали большей автономии для севера региона страны. Как сообщается, правительство пошло навстречу повстанцам и удовлетворило их требования.

Соглашению предшествовали многомесячные переговоры в Алжире.

Кризис в Мали последовал за свержением в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии, когда в Мали стали прибывать беженцы из племен туарегов.

Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. В начале 2013 года туарегов с этих территорий вытеснили исламисты, которых впоследствии разгромили французские войска.