Тропический шторм Макс сформировался у юго-запада Мексики

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Тихоокеанский тропический шторм «Макс» сформировался в среду у юго-западного побережья Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

В настоящее время шторм находится примерно в 185 км к юго-западу от города Акапулько. Максимальная скорость ветра составляет 65 км/ч, отмечают метеорологи.

Предположительно шторм достигнет берегов Мексики в четверг. Ожидается, что он принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.