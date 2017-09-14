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    Тропический шторм Макс сформировался у юго-запада Мексики

    В настоящее время шторм находится примерно в 185 км к юго-западу от города Акапулько

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Тихоокеанский тропический шторм «Макс» сформировался в среду у юго-западного побережья Мексики.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

    В настоящее время шторм находится примерно в 185 км к юго-западу от города Акапулько. Максимальная скорость ветра составляет 65 км/ч, отмечают метеорологи.

    Предположительно шторм достигнет берегов Мексики в четверг. Ожидается, что он принесет проливные дожди в штаты Герреро и Оахака. Синоптики не исключают, что обильные осадки могут привести к наводнениям и оползням.

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