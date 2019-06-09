Три человека погибли во время акций протеста в Хартуме и его пригороде

Три человека стали жертвами насилия в воскресенье во время акции протеста в Хартуме и его окрестностях.

Как передает телеканал Al Jazeera, два человека погибли в столице Судана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Между тем, по данным телеканала Al Arabiya, еще один был застрелен силовиками в ходе манифестации в Омдурмане.

Ранее сообщалось, что беспорядки произошли на севере столицы, где полиция развернула дополнительные подразделения и перекрыла дороги. Противостояние демонстрантов и силовых структур сопровождалось активным применением слезоточивого газа. Стычки в суданской столице совпали с началом объявленной профсоюзами бессрочной акции всеобщего гражданского неповиновения. Как заявляет оппозиция, она продолжится до тех пор, пока армия не передаст власть в стране гражданским силам.