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    Трехдневный траур объявлен в КНДР в связи с кончиной Фиделя Кастро

    C 28 по 30 ноября в центральных учреждениях страны и на местах будут подняты траурные флаги

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур объявлен в КНДР в связи с кончиной Фиделя Кастро.

    Как передает Report, об этом пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

    Согласно опубликованному в ней указу ЦК Трудовой партии Кореи, постоянного совета Верховного народного собрания и кабинета министров КНДР, с 28 по 30 ноября в центральных учреждениях страны и на местах будут подняты траурные флаги.

    В воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын направил на Кубу телеграмму с соболезнованиями.

    Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в пятницу. Похороны лидера кубинской революции назначены на 4 декабря в Сантьяго-де-Куба.

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