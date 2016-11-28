Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Трехдневный траур объявлен в КНДР в связи с кончиной Фиделя Кастро.

Как передает Report, об этом пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Согласно опубликованному в ней указу ЦК Трудовой партии Кореи, постоянного совета Верховного народного собрания и кабинета министров КНДР, с 28 по 30 ноября в центральных учреждениях страны и на местах будут подняты траурные флаги.

В воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын направил на Кубу телеграмму с соболезнованиями.

Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в пятницу. Похороны лидера кубинской революции назначены на 4 декабря в Сантьяго-де-Куба.