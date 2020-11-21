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Трамп заявил, что выиграл выборы

Трамп заявил, что выиграл выборы Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 01:27
Трамп заявил, что выиграл выборы
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов", - сказал Трамп.

Трамп выступал в Белом доме, чтобы объявить о инициативе по снижению цен на лекарства. Он сказал, что посвятил себя полностью борьбе за американцев. "Вы видите, и это не просто делать", - сказал президент США.

Закончив пятнадцатиминутное выступление, он передал слово чиновникам, не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул комнату.

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Версия на азербайджанском языке Donald Tramp: “Seçkilərdə qalib gəldim”

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