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    Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в 2019 году

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2019 году, передает Report.   

    "В какой-то момент в начале следующего года", - сказал Трамп на пресс-конференции в ответ на вопрос, когда произойдет встреча. 

    По словам Трампа, он "не торопится", поскольку санкции против КНДР работают, а Пхеньян не запускает больше ракеты. Трамп и Ким Чен Ын встречались летом 2018 года в Сингапуре.

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