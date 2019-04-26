​Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме. С соответствующим заявлением американский лидер выступил на Южной лужайке Белого дома.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели американские новостные компании.

Во время своего выступления Трамп рассказал, что Белый дом был построен в 1799 году. "Это давно. Теперь, когда сюда прибудет председатель Си из Китая, а я ему расскажу про 1799 год, то он подумает, что это современный дом, - их культура очень древняя, насчитывает 5 тыс. лет", - пошутил президент.

Затем он напомнил, что в Белом доме продолжает принимать многих иностранных лидеров. "У нас скоро будет председатель (КНР) Си (Цзиньпин)", - отметил Трамп.

Министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на следующей неделе прибудут в КНР, где встретятся с представителями китайской стороны для обсуждения вопросов торговли, сообщил ранее Белый дом. Отмечается, что переговоры начнутся 30 апреля, со стороны КНР их возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Затем вице-премьер возглавит китайскую делегацию, которая отправится в Вашингтон на очередной раунд торговых переговоров, который начнется 8 мая.