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Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению по вооружениям

Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению по вооружениям
© AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению в сфере контроля за вооружениями, передаёт Report со ссылкой на российские СМИ.

"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", - сказал Трамп в интервью каналу C-Span.

По словам американского лидера, в данный момент Китай "пытается догнать" Россию и США в сфере вооружений.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён.

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