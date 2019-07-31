Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению по вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Россия придут к соглашению в сфере контроля за вооружениями, передаёт Report со ссылкой на российские СМИ.
"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", - сказал Трамп в интервью каналу C-Span.
По словам американского лидера, в данный момент Китай "пытается догнать" Россию и США в сфере вооружений.
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлён.
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