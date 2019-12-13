​Трамп заявил, что демократы опошляют процедуру импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники Демократической партии опошляют процедуру импичмента.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости.

В пятницу судебный комитет палаты представителей США утвердил две статьи импичмента Трампу - злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. В их поддержку проголосовали 23 конгрессмена (демократы), против - 17 (республиканцы). Следующее голосование должно состояться при участии всего состава палаты, оно запланировано на следующую неделю.

"Это мошенничество. Это то, чего нельзя допускать. Это очень плохо для нашей страны. Вы опошляете импичмент. Скажу вам вот что: однажды здесь будет президент-демократ и палата (представителей) будет за республиканцами. Подозреваю, они это вспомнят", - сказал он перед началом переговоров с президентом Парагвая в Белом доме.

"Это обман, начавшийся очень давно", - добавил Трамп.