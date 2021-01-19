Трамп записал прощальное обращение на посту президента

Президент США Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за четыре года у власти

Президент США Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за четыре года у власти.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.

Ожидается, что записанное в Белом доме видео может быть опубликовано во вторник, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено.

В своем видеообращении, предположительно, Трамп рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Он также упомянул новую администрацию, однако не сообщается, как именно.