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Трамп записал прощальное обращение на посту президента

Трамп записал прощальное обращение на посту президента Президент США Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за четыре года у власти
Другие страны
19 января 2021 г. 07:34
Трамп записал прощальное обращение на посту президента
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 18 января записал прощальное видеообращение перед уходом с поста, в котором помимо прочего рассказал о своих достижениях за четыре года у власти.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации.

Ожидается, что записанное в Белом доме видео может быть опубликовано во вторник, однако окончательное время выхода обращения пока не было определено.

В своем видеообращении, предположительно, Трамп рассказал о нескольких достижениях во время пребывания на посту, которые, по его мнению, определили его президентский срок. Он также упомянул новую администрацию, однако не сообщается, как именно.

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Версия на азербайджанском языке Donald Tramp ABŞ prezidenti vəzifəsində vida çıxışını yazdı

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