Трамп выступил с обвинениями в адрес России

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР “обходить” международные санкции.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

“Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия”, — заявил он.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций.