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    Трамп выступил с обвинениями в адрес России

    Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия”

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР “обходить” международные санкции.

    Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

    “Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. Нам помогает Китай, но то, что делает Китай, обесценивает Россия”, — заявил он.

    Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры не менее трех раз поставляли топливо в Северную Корею в нарушение международных санкций.

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