​Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.

"Они обсудят прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет. Президент также подчеркнет важность укрепления обороны альянса НАТО и сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимание в отношении борьбы с терроризмом", - отмечается в документе. Кроме того, Трамп и Столтенберг затронут тему киберугроз, отмечает пресс-служба.