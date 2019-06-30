Трамп встретился с Ким Чен Ыном- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Как передает Report, лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии.
09:49***
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове, где встретится с Ким Чен Ыном.
Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.
Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне. Трамп поднялся на смотровую площадку в сопровождении южнокорейского коллеги, где военный США объяснил ему, что он видит, показывая в сторону северокорейской территории.
После наблюдательного пункта Трамп отправится в пункт переговоров Пханмунджом, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Ранее президент США написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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