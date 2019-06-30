Трамп встретился с Ким Чен Ыном- ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ОБНОВЛЕНО

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.

Как передает Report, лидеры двух стран пожали друг другу руки, находясь по разные стороны от демаркационной линии.

09:49***

Трамп прибыл в демилитаризованную зону на Корейском полуострове, где встретится с Ким Чен Ыном.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Трамп и Мун Чжэ Ин осмотрели позиции КНДР с наблюдательного пункта в демилитаризованной зоне. Трамп поднялся на смотровую площадку в сопровождении южнокорейского коллеги, где военный США объяснил ему, что он видит, показывая в сторону северокорейской территории.

После наблюдательного пункта Трамп отправится в пункт переговоров Пханмунджом, где встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее президент США написал в Twitter, что во время посещения демилитаризованной зоны хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.