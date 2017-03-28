Трамп владеет торговой маркой казино в Иордании несмотря на запрет азартных игр в этой стране

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп владеет торговой маркой для казино под своим именем в Иордании, несмотря на то, что азартные игры в королевстве запрещены, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Оформление торговой марки произошло еще до начала предвыборной кампании Трампа. Для сохранения права на торговую марку необходимо будет заново подать на документы в течение четырех лет, отмечает агентство.

"В решении заявить права на интеллектуальную собственность нет ничего нового", - заявили Associated Press в бизнес-империи Trump Organization, отказавшись однако комментировать вопрос запрета на ведение игорного бизнеса в Иордании.

В свою очередь государственный министр информации королевства Мухаммеда Хусейна аль-Мумани отметил, что владение торговой маркой не дает никакого права компании вести какую-либо деятельность до тех пор, пока она не зарегистрирована в Иордании и не получила лицензию.

"Нет смысла говорить, что игорный бизнес незаконен в Иордании, так что если компания подаст заявку, то она будет отклонена", - подчеркнул госминистр.