Трамп в среду посетит Лас-Вегас, где произошла стрельба

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что в среду отправится в Лас-Вегас, где произошла стрельба, унесшая жизни более 50 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В среду я отправлюсь в Лас-Вегас, чтобы встретиться с силами правопорядка на месте, с работниками экстренных служб, семьями жертв и потерпевшими", - сказал он в ходе обращения к нации.

Напомним, стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Более 50 человек погибли, более 400 пострадали. По данным полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб.