Трамп: В отношениях с Северной Кореей достигнут большой прогресс

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Если до 2017 года была угроза войны с КНДР, то теперь в отношениях с этой страной достигнут "большой прогресс".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

"Я получил замечательное письмо от Ким Чен Ына, которое было доставлено три дня назад. Мы добиваемся огромного прогресса в отношении Северной Кореи. До того, как я стал президентом все выглядело так, что будет война с Северной Кореей, а теперь такой большой прогресс… Сейчас отношения очень хорошие, они успокоились", - заявил Трамп.

Он напомнил, что власти КНДР уже не проводят ядерных и ракетных испытаний, вернули граждан США и останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-53 годах.

Трамп и Ким Чен Ын провели в июне в Сингапуре первую в истории встречу, на которой договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны.