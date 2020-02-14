​Трамп: В мониторинге президентских звонков участвуют до 25 человек

Президент США Дональд Трамп, подвергшийся процедуре импичмента из-за телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, заявил, что может положить конец практике, согласно которой его беседы с иностранными лидерами могут слушать другие сотрудники Белого дома.

Как передает Report, Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что эта традиция является наследием прежних администраций.

"Это то, что происходит на протяжении многих лет. Когда ты звонишь иностранному лидеру, люди слушают. Я могу покончить с этой практикой", - заявил Трамп. По его словам, в мониторинге президентских звонков иногда участвуют до 25 человек - от стажеров администрации до госсекретаря.