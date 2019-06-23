Трамп ужесточит санкции США против Ирана 24 июня

Соединенные Штаты в значительной степени ужесточат санкционный режим против Ирана в понедельник, 24 июня.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил в своём Twitter.

"Мы вводим серьезные дополнительные санкции против Ирана в понедельник", - написал президент США.

Президент в очередной раз подчеркнул, что "Иран не может обладать ядерным оружием", и вновь подверг критике разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли 8 мая прошлого года.