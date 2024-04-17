Трамп уступает Байдену по поддержке избирателей в предвыборном опросе

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, уступает по уровню поддержки американских избирателей нынешнему главе страны Джо Байдену.

Бывший президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, уступает по уровню поддержки американских избирателей нынешнему главе страны Джо Байдену.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Echelon Insights.

Избирателей спросили, за кого бы они отдали свой голос, "если бы президентские выборы 2024 года проходили сегодня", а кандидатами были бы Байден от Демократической партии и Трамп от Республиканской партии. 49% респондентов сообщили, что поддержали бы Байдена, 46% опрошенных высказались в пользу Трампа.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3,9 п. п. Исследование проводилось 12-14 апреля. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.