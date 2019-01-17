Трамп: США разместят новые станции перехвата ракет на Аляске

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты намерены разместить новые станции перехвата ракет на Аляске, заявил президент США Дональд Трамп.

Как передаёт Report со ссылкой на Fox News, данное заявление американский лидер сделал в Пентагоне, представляя доклад по противоракетной обороне.

По словам Трампа, новая стратегия дальнейшего развития американской системы ПРО предусматривает размещение ещё 20 перехватчиков на базе Форт-Грили.

Американские противоракетные комплексы размещены как на территории США (авиабазы ВВС в штатах Калифорния и Аляска), так и за пределами страны.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа изучает способы наращивания сил системы ПРО на территории страны и за её пределами.