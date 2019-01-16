В США рассматривают возможности наращивания сил системы ПРО в стране и в мире

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа изучает способы наращивания сил системы противоракетной обороны (ПРО) на территории страны и за её пределами.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, американские власти раздумывают над возможностью развёртывания в космосе сети спутников, которые должны будут более эффективно распознавать и отслеживать потенциально враждебные цели.

Ожидается, что военные намерены сделать акцент на поражение ракет потенциального противника непосредственно перед пуском или в течение нескольких минут после него. Для этого планируется активнее применять боевые беспилотники с лазерами.