Трамп: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы говорим вам здесь и сейчас: У Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Трамп, выступая с речью по итогам визита в Израиль.

"Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появлению у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки им террористов и боевиков", - пообещал он.

Отметим, сегодня президент США вылетает из Израиля в Ватикан.