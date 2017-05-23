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    Трамп: США не допустят появления у Ирана ядерного оружия

    Мы говорим вам здесь и сейчас: У Ирана не будет ядерного оружия

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы говорим вам здесь и сейчас: У Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Трамп, выступая с речью по итогам  визита в Израиль.

    "Соединенные Штаты твердо привержены недопущению появлению у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки им террористов и боевиков", - пообещал он.

    Отметим, сегодня президент США вылетает из Израиля в Ватикан.

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