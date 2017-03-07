Трамп шокировал публику появлением во время экскурсии по Белому дому - ВИДЕО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп шокировал своим появлением группу экскурсантов, которые курсировали по Белому Дому.

Как передает Report, Об этом сообщает одно из американских изданий.

Как известно, экскурсионная группа осматривала достопримечательности Белого Дома, как вдруг, неожиданно перед скоплением народа появился американский президент, чем очень удивил участников экскурсии. Трамп жестом руки показал, что бы люди подходили к нему и пообщался с народом.

Это первая экскурсия по Белому Дому за времён правления Дональда Трампа, возможно, поэтому он решил пойти на такой шаг. Напомним, экскурсия по Белому Дому длится около 45 минут и её участники могут посещать любые места здания.