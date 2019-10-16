 Наверх

Трамп: РКК хуже, чем ДАЕШ

Трамп: РКК хуже, чем ДАЕШ

Террористическая организация РКК более опасна, чем ДАЕШ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Во многих отношениях РКК, вероятно, хуже, чем ДЕАШ, хуже с точки зрения терроризма и террористической угрозы", - сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

"Я не собираюсь ввязываться в войну между Турцией и Сирией, особенно если вы посмотрите на курдов, они не ангелы. Взгляните на PKK, ДАЕШ уважает PKK. Вы знаете почему? Потому что они более жесткие, чем ДАЕШ. Никто не хочет об этом говорить, но мы делаем из курдов ангелов", - добавил глава Белого дома.

По словам американского лидера, администрация США выделила YPG/PKK "огромные деньги".

Ранее Трамп, комментируя контртеррористическую операцию "Источник мира", заявил, что "это вопрос между Турцией и Сирией, это не моя проблема".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!