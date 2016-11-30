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    Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост госсекретаря США

    Известно, что в список вошли экс-кандидат в президенты США Митт Ромни и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост госсекретаря США. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, представитель его штаба Шон Спайсер сообщил об этом на регулярном утреннем брифинге для журналистов в режиме телеконференции.

    "Круг кандидатов на пост госсекретаря свелся к четырем персонам", - сказал Спайсер. "Окончательное решение избранного президента будет объявлено после того, как он его примет", - добавил он.

    На просьбу уточнить, кто входит в четверку финалистов, еще один представитель штаба Джейсон Миллер в полной мере не ответил. Он назвал только экс-кандидата в президенты США Митта Ромни и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, которые "открыто обсуждаются" в качестве потенциальных назначенцев. 

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