Трамп рассчитывает встретиться с Путиным на полях G20

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным".

Ранее в Кремле заявили, что идея встречи Путина и Трампа в рамках G20 в Осаке "висит в воздухе".