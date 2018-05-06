 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп провел телефонный разговор с Мэй

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй обсудил вопросы торговли, денуклеаризацию Северной Кореи, иранское ядерное досье и визит в Великобританию.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Два лидера обсудили продвижение справедливой и обоюдной торговли, в частности, по отношению к Китаю. В то время, как продолжается планирование предстоящей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президент Трамп подчеркнул его стремление к денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Согласно заявлению, Трамп подчеркнул свою готовность гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

    Стороны также обсудили предстоящий визит американского президента в Великобританию, запланированный на июль.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi