Трамп проведет в пятницу встречу со своей переходной командой

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп проведет в пятницу двухчасовую встречу со всеми членами своей переходной команды. Как передает Report, об этом сообщает TASS.

"Возможно, на этой встрече будут рассматриваться результаты обсуждения кандидатур на различные посты в администрации", - отметила телекомпания.

Ранее в четверг в штаб-квартиру Дональда Трампа в небоскребе на Манхэттене прибыли бывший директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, которого рассматривают на "высокий пост в сфере национальной безопасности", отмечалось в репортаже CNN.

В штаб Трампа прибыл также экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которого, по данным телекомпании, "рассматривают в качестве возможного кандидата на несколько постов в администрации". Также были замечены губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, считающаяся возможным претендентом на пост госсекретаря США, и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которого могут выдвинуть на пост советника Трампа.