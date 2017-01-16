Трамп продолжит вести свой аккаунт в Twitter на посту президента США

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Дональд Трамп намерен продолжить вести свой нынешний аккаунт в сети микроблогов Twitter на посту президента США.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газетам The Times и Bild.

"Я думаю, что сохраню @RealDonaldTrump", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, под каким именем он продолжит писать в Twitter.

"В настоящий момент у меня 46 млн подписчиков - это очень много, включая Facebook, Twitter и Instagram ", - отметил он.

"Пресса так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение в Twitter", - отметил Трамп. Он сообщил, что "есть пара человек", помогающих ему в этом. "Я просто что- то диктую, и они набирают текст", - пояснил он.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.