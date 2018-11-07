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    Трамп пригрозил начать расследования против демократов из-за утечек секретных документов

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил инициировать расследования в Сенате Конгресса в отношении демократов из-за утечек секретной информации, если те будут проводить расследования против республиканцев в Палате представителей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "Если демократы думают, что они будут тратить деньги налогоплательщиков, проводя расследования в отношении нас в Палате представителей, то мы в свою очередь будем вынуждены рассмотреть возможность расследований в отношении них за все утечки секретной информации и многое другое в Сенате. Посмотрим, чья возьмет!", - написал он.

    Накануне в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

    Согласно прогнозам американских СМИ, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей Конгресса, а Республиканская партия сохранит и упрочит контроль над Сенатом.

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