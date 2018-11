Трамп пригрозил начать расследования против демократов из-за утечек секретных документов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил инициировать расследования в Сенате Конгресса в отношении демократов из-за утечек секретной информации, если те будут проводить расследования против республиканцев в Палате представителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Если демократы думают, что они будут тратить деньги налогоплательщиков, проводя расследования в отношении нас в Палате представителей, то мы в свою очередь будем вынуждены рассмотреть возможность расследований в отношении них за все утечки секретной информации и многое другое в Сенате. Посмотрим, чья возьмет!", - написал он.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!