Трамп пригрозил начать расследования против демократов из-за утечек секретных документов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пригрозил инициировать расследования в Сенате Конгресса в отношении демократов из-за утечек секретной информации, если те будут проводить расследования против республиканцев в Палате представителей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Если демократы думают, что они будут тратить деньги налогоплательщиков, проводя расследования в отношении нас в Палате представителей, то мы в свою очередь будем вынуждены рассмотреть возможность расследований в отношении них за все утечки секретной информации и многое другое в Сенате. Посмотрим, чья возьмет!", - написал он.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Накануне в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

Согласно прогнозам американских СМИ, Демократическая партия займет большинство мест в Палате представителей Конгресса, а Республиканская партия сохранит и упрочит контроль над Сенатом.