Трамп пригрозил Ирану последствиями за незаконные задержания американцев

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и его администрация удваивают усилия по возвращению «незаконно» задержанных в других странах американцев.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

«Президент Трамп готов обеспечить новые и серьёзные последствия для Ирана, если не будут освобождены и возвращены все несправедливо задержанные американские граждане», — говорится в заявлении.

По словам Белого дома, Иран на протяжении 40 лет использует задержания и захват заложников в качестве инструмента государственной политики.

«Недавно (гражданин США. — Report) Сиюэ Ван был приговорен к 10 годам тюрьмы. Иран отвечает за то, чтобы заботиться и обеспечивать нормальные условия для всех граждан США, которые находятся в заключении», — подчеркнули в Вашингтоне.

Трамп призвал Иран вернуть США Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также «требует освобождения Сиамака и Бакера Намази, захваченных при администрации Обамы, и других американцев, несправедливо заключённых в Иране».

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) майор Мохамад Джафари посоветовал США убрать военные базы на тысячу километров от Ирана.