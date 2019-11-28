Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан - ФОТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, он встретился с президентом республики Ашрафом Гани.

Как передает Report, об этом в четверг сообщает агентство Reuters. По его данным, лидер Соединенных Штатов встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и посетил дислоцированные в стране американские войска.

На прошлой неделе американский президент пообщался с коллегой из Афганистана по телефону и пригласил его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением "Талибан".

Во время той беседы Трамп также поблагодарил Гани за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.