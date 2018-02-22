Трамп предложил увеличить возрастной ценз на ношение "длинностволок"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп на фоне трагедии в школе во Флориде намерен увеличить возрастной порог на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по американским законам в настоящее время правом на приобретение и ношение длинноствольного оружия обладают граждане, достигшие 18 лет, короткоствольного - 21 года.

"Я буду продвигать строгие проверки (для разрешения на покупку оружия) с упором на психическое здоровье. (Нужно) Поднять возрастной порог на (покупку и ношение длинноствольного) оружия до 21 года и запретить продажу приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Конгресс настроен наконец-то что-то сделать по этому вопросу, я надеюсь", - написал Трамп в своем Twitter.

После стрельбы в школе во Флориде, жертвами которой стали 17 человек, Трамп пообещал внедрить в стране "очень строгие" проверки для разрешения на покупку оружия. Американский президент также предложил выдавать оружие для защиты от преступников только прошедшим специальную подготовку учителям, которые умеют хорошо пользоваться оружием, и набирать на работу в школы охранниками бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием.