Трамп поздравил экипаж Crew Dragon

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил всех причастных к успешной посадке корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил всех причастных к успешной посадке корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на воду в Мексиканском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, посадка стала для американцев первой за последние 45 лет.

"Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем!" - написал он. "Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!" - добавил американский лидер.