Трамп посетит Китай в ноябре

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ноябре этого года посетит Китай с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Председатель КНР Си Цзинпинь пригласил американского президента в Китай в ходе своего апрельского визита в США.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что после встречи с китайским лидером Трамп очень тепло отзывался о нем, однако впоследствии вновь вернулся к критике в адрес торговой политики Пекина.