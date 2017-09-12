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    Трамп посетит Китай в ноябре

    В Белом доме отказались комментировать эту информацию

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ноябре этого года посетит Китай с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

    Председатель КНР Си Цзинпинь пригласил американского президента в Китай в ходе своего апрельского визита в США.

    Агентство Bloomberg подчеркивает, что после встречи с китайским лидером Трамп очень тепло отзывался о нем, однако впоследствии вновь вернулся к критике в адрес торговой политики Пекина.

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