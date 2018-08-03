Трамп поддержал заявление своей дочери об американских СМИ

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова своей дочери Иванки Трамп, которая заявила, что не считает СМИ «врагами народа».

Как передает Report, об этом сообщает РТ.

«Мою дочь Иванку спросили, считаются ли СМИ врагами народа. Она верно ответила, что нет. А вот фейковые новости, представляющие значительную часть СМИ, и есть враги народа!» - написал американский лидер в своём Twitter.

Ранее Иванка Трамп рассказала, что не рассматривает СМИ как «врагов народа».