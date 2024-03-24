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Трамп побеждает на праймериз в Луизиане

Трамп побеждает на праймериз в Луизиане Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) в штате Луизиана.
Другие страны
24 марта 2024 г. 06:48
Трамп побеждает на праймериз в Луизиане

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) в штате Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что у Трампа нет соперников по Республиканской партии, в США по-прежнему внимательно следят за результатами праймериз. Главные соперники бывшего президента - экс-постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами - ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Предвыборный штаб Трампа также опубликовал в соцсети Truth Social пост с подтверждением того, что Трамп одерживает победу в Луизиане.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Действующий глава государства Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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