Трамп отказался комментировать расследование убийства Джамаля Хашогги

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности расследования ФБР убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском генконсульстве в Стамбуле.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает телеканал NBC.

"Полагаю, что было детальное расследование. Я видел множество публикаций", - сказал глава Белого дома, дважды не ответив на прямой вопрос и сменив тему разговора.

Комментируя тему торгово-экономических связей с Эр-Риядом Трамп отметил, что товарооборот между двумя странами составляет 450 млрд долларов.

"Я не настолько глуп, чтобы отказаться вести дела с Саудовской Аравией. Если саудовцы не будут вести с нами, то они будут делать это с русскими и китайцами", - сказал американский лидер.