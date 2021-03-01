О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп опроверг утверждения о cоздании новой партии

Трамп опроверг утверждения о cоздании новой партии Экс-президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию.
Другие страны
1 марта 2021 г. 02:40
Трамп опроверг утверждения о cоздании новой партии

Экс-президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

"Мы не основываем новых партий... У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", - заявил он.

Трамп также выразил уверенность в том, что его политическая карьера не закончена. "Замечательный путь, который мы начали вместе ..., далеко не закончен", - сказал он. "Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне", - подчеркнул бывший американский лидер. Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.

"В итоге мы победим", - заверил Трамп.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp yenidən prezidentliyə namizəd olacağını istisna etməyib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Премьер Венгрии привился от коронавируса
Премьер Венгрии привился от коронавируса
1 марта 2021 г. 01:43
В Британии шесть человек заразились бразильским штаммом коронавируса
В Британии шесть человек заразились "бразильским" штаммом коронавируса
1 марта 2021 г. 01:01
В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы
В США назвали условия для смягчения санкций против Венесуэлы
28 февраля 2021 г. 21:47
Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством
Премьеру Чехии и его семье угрожали убийством
28 февраля 2021 г. 21:40
В США еще 68 тысяч человек заразились коронавирусом
В США еще 68 тысяч человек заразились коронавирусом
28 февраля 2021 г. 19:38
СМИ сообщили о 17 погибших в столкновениях в Мьянме
СМИ сообщили о 17 погибших в столкновениях в Мьянме
28 февраля 2021 г. 18:48
В Ираке шесть военных погибли при взрыве заминированной машины
В Ираке шесть военных погибли при взрыве заминированной машины
28 февраля 2021 г. 15:34
В Сомали совершено покушение на замкомандира ВС, есть погибшие
ВидеоВ Сомали совершено покушение на замкомандира ВС, есть погибшие
28 февраля 2021 г. 14:43
Взрыв в США, пострадали полицейские
Взрыв в США, пострадали полицейские
28 февраля 2021 г. 13:48
Умер мэр Загреба
Умер мэр Загреба
28 февраля 2021 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi