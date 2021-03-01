Трамп опроверг утверждения о cоздании новой партии

Экс-президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

Экс-президент США Дональд Трамп не будет создавать какую-либо новую политическую партию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в воскресенье, выступая на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

"Мы не основываем новых партий... У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше", - заявил он.

Трамп также выразил уверенность в том, что его политическая карьера не закончена. "Замечательный путь, который мы начали вместе ..., далеко не закончен", - сказал он. "Я хочу, чтобы вы знали: я намерен продолжить бороться на вашей стороне", - подчеркнул бывший американский лидер. Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.

"В итоге мы победим", - заверил Трамп.