Трамп о договоренностях лидеров КНДР и Республики Корея: Очень впечатляюще

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп прокомментировал достигнутые в ходе третьего межкорейского саммита договоренности. Как сообщает Report, по его словам, принятые лидерами лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином совместные решения выглядят довольно впечатляющими.

"Ким Чен Ын допустит инспекции на ядерные объекты и согласился полностью закрыть ядерный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. Больше не будет ракетных или ядерных испытаний… К тому же КНДР и РК подадут совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Очень впечатляюще!", - написал в своем Twitter президент США.