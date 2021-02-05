Трамп не будет выступать на процессе по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не собирается выступать на процессе по импичменту в сенате.

Бывший президент США Дональд Трамп не собирается выступать на процессе по импичменту в сенате.

Как передает Report со ссылкой на CNN , об этом заявил адвокат Трампа Дэвид Шоен.

"Мы получили ваш последний пиар-трюк… использование нашей конституции для процесса по так называемому импичменту - слишком серьезное дело, чтобы играть в такие игры", - говорится в письме Шоена в ответ на приглашение Трампу выступить, которое направил один из обвинителей на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин.

Сенат рассмотрит импичмент Трампу задним числом на следующей неделе. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, которая 6 января взяла штурмом Капитолий США.