Трамп не будет выступать на процессе по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп не собирается выступать на процессе по импичменту в сенате.
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"Мы получили ваш последний пиар-трюк… использование нашей конституции для процесса по так называемому импичменту - слишком серьезное дело, чтобы играть в такие игры", - говорится в письме Шоена в ответ на приглашение Трампу выступить, которое направил один из обвинителей на процессе, член палаты представителей Джейми Раскин.
Сенат рассмотрит импичмент Трампу задним числом на следующей неделе. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу толпы, которая 6 января взяла штурмом Капитолий США.