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    Трамп назвал причину переноса военного парада в Вашингтоне

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал причину отмены военного парада в Вашингтоне, который должен был состояться 10 ноября.

    Как передает Report, об этом он написал в "твиттере".

    "На адресованный им (властям Вашингтона) вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил его", — написал Трамп.

    По мнению Трампа, местная администрация намеренно завышала стоимость проведения парада. Как заявил мэр города Мюриэль Боузер в ответ на высказывания президента, организация мероприятия обошлась бы казне в 21,6 миллиона долларов, что в четыре раза меньше той суммы, которая называлась в СМИ.

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