Трамп назвал причину переноса военного парада в Вашингтоне

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал причину отмены военного парада в Вашингтоне, который должен был состояться 10 ноября.

Как передает Report, об этом он написал в "твиттере".

"На адресованный им (властям Вашингтона) вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил его", — написал Трамп.

По мнению Трампа, местная администрация намеренно завышала стоимость проведения парада. Как заявил мэр города Мюриэль Боузер в ответ на высказывания президента, организация мероприятия обошлась бы казне в 21,6 миллиона долларов, что в четыре раза меньше той суммы, которая называлась в СМИ.