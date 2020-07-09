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Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики

Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран
Другие страны
9 июля 2020 г. 01:18
Трамп назвал «отличными» отношения США и Мексики

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором заявил об отличных отношениях двух стран, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Работая плечо к плечу с президентом Лопесом Обрадором, мы поднимаем наши отношения на новую высоту и выстраиваем мощное экономическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности. Вместе мы решили многие из самых сложных случаев, с которыми сталкиваются наши две страны", - заявил Трамп журналистам на церемонии подписания совместного заявления с президентом Мексики.

Он отметил важную роль нового трехстороннего экономического соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Трамп также заявил, что в США 36 миллионов граждан мексиканского происхождения, которые укрепляют местное общество.

В свою очередь Лопес Обрадор рассказал, что в Мексике проживает 1,5 миллиона американцев.

Касаясь отношений двух стран, Лопес Обрадор сказал: "Вполне возможно понимать друг друга без заносчивости". По его словам, именно в таком духе и была выдержана его встреча с Трампом.

Трамп в прошлом конфликтовал с мексиканским руководством и сделал обещание построить стену с Мексикой одним из основных в своей предвыборной кампании. Президент США обещал также, что за стену заплатит Мексика, но ничего подобного не произошло.

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