Трамп консультировался с Макмастером при назначении шефа Пентагона.

Как сообщает Report со ссылкой на NBC, президент США Дональд Трамп с осени 2018 года конфиденциально звонил и просил совета по важным вопросам у предшественника Джона Болтона на посту помощника по нацбезопасности-Герберта Макмастера.

Первый звонок Трамп сделал год назад. Он признал, что ему не хватает Макмастера на посту нацбезопасности. Президент спрашивал совета по различным вопросам, в том числе о наиболее подходящей кандидатуре на пост министра обороны США.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно ранее 10 сентября.