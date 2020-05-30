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Трамп готов направить войска в Миннеаполис

​Трамп готов направить войска в Миннеаполис

Дональд Трамп

Военные могут быть направлены в Миннеаполис в связи с протестами "очень быстро", если от местных властей поступит соответствующий запрос.

Как передает Report, об этом 30 мая президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед вылетом в штат Флорида.

"Они (местные власти) должны быть жесткими, они должны быть умными. Наши военные готовы. Военные могут быть на месте очень быстро, если они вдруг захотят (помощи) наших военных", - сказал глава Белого дома.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции для отправки в Миннеаполис, где идут протесты возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

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