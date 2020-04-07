​Трамп договорился о производстве миллионов респираторов

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией 3M о производстве миллионов респираторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Трамп на брифинге

"Мы объявили сегодня о том, что 3M будет поставлять 55,5 миллиона высококачественных масок ежемесячно". По его словам, "сага" с переговорами завершилась благополучно. Согласно Трампу, в ближайшее время будет поставлено 160 миллионов масок.

Сообщаем, что 3M является лидером в производстве масок-респираторов типа N95, которые используются медиками для защиты от коронавируса.

Среди других компаний Трамп упомянул об Apple, которая обещала производить 1 миллион пластиковых защитных экранов для лица в неделю.