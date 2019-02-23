​Трамп будет передвигаться в "Звере" по Ханою

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе прибудет в Ханой на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, будет передвигаться по вьетнамской столице на своем лимузине Cadillac One, который также называют The Beast ("Зверь"), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Две таких машины доставил сегодня в ханойский аэропорт Нойбай американский военно-транспортный самолет Boeing C-17.

На протяжении последних дней военно-транспортная авиация США доставляла в Ханой необходимую технику и спецоборудование для обеспечения визита Трампа. В столицу Вьетнама прибыли президентский вертолет Marine One, несколько автомобилей технической поддержки, а также топливозаправщик президентского самолета. Еще две машины сопровождения кортежа - джипы Chevrolet Suburban - прибыли вместе с Cadillac One.

Отметим, что девятитонный Cadillac One оснащен передовыми системами безопасности: устройством для дымовой завесы, системой ночного видения, кислородным баллоном на случай химической атаки и оборудованием для переливания крови. Он способен выдержать взрыв противотанковой мины, а его салон полностью герметичен (единственное опускающееся стекло находится со стороны водителя). Кроме того, автомобиль оснащен боеприпасами для противодействия атакам.