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    Трамп анонсировал самый высокий уровень санкций против Ирана

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время подпишет документ о возвращении санкций против Ирана.

    Как передает Report, по словам Трампа, другие страны, которые не хотят допустить попадания ядерного оружия в руки иранских властей, смогут поддержать США.

    «Вскоре я подпишу распоряжение о возвращении санкций в отношении иранского режима. Мы введём экономические санкции самого высокого уровня», — сказал американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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