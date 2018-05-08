Трамп анонсировал самый высокий уровень санкций против Ирана

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время подпишет документ о возвращении санкций против Ирана.

Как передает Report, по словам Трампа, другие страны, которые не хотят допустить попадания ядерного оружия в руки иранских властей, смогут поддержать США.

«Вскоре я подпишу распоряжение о возвращении санкций в отношении иранского режима. Мы введём экономические санкции самого высокого уровня», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.