 Наверх

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления вместе индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Хьюстоне сообщил, что США и Индия проведут в ноябре первые совместные военные учения, передает Report.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует ANI News Трампа.

В августе сообщалось, что Моди провёл телефонные переговоры с Трампом.

Отмечалось, что «их 30-минутный разговор был посвящён двусторонним и региональным вопросам».

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!