Трамп анонсировал первые совместные военные учения с Индией

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления вместе индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Хьюстоне сообщил, что США и Индия проведут в ноябре первые совместные военные учения, передает Report.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют впечатляющий прогресс в наших оборонных отношениях, проведя первые в истории военные учения между нашими странами», — цитирует ANI News Трампа.

В августе сообщалось, что Моди провёл телефонные переговоры с Трампом.

Отмечалось, что «их 30-минутный разговор был посвящён двусторонним и региональным вопросам».