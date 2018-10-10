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    Трамп анонсировал ответ на закупку Индией С-400

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

    «Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — сказал Трамп, передает Report. 

    Таким образом президент США ответил на вопрос, будет ли американская сторона отвечать на покупку российских комплексов С-400.

    Ранее в Индии заявили, что осознают возможность введения санкций в отношении страны, однако ведут независимую политику.

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