Трамп анонсировал ответ на закупку Индией С-400

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — сказал Трамп, передает Report.

Таким образом президент США ответил на вопрос, будет ли американская сторона отвечать на покупку российских комплексов С-400.

Ранее в Индии заявили, что осознают возможность введения санкций в отношении страны, однако ведут независимую политику.