Трамп анонсировал ответ на закупку Индией С-400

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.
«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», — сказал Трамп, передает Report.
Таким образом президент США ответил на вопрос, будет ли американская сторона отвечать на покупку российских комплексов С-400.
Ранее в Индии заявили, что осознают возможность введения санкций в отношении страны, однако ведут независимую политику.
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